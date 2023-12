Berlin (dpa/bb) – Ein Mann soll in Berlin-Lichtenberg mit einem Messer eine Frau verletzt und zwei Polizisten bedroht haben – dann sprang er aus dem Fenster. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte eine Mieterin eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen am Samstagabend lautes Gebrüll im Treppenhaus bemerkt und die Polizei alarmiert.

Im dritten Stock des Hauses hätten die Beamten einen 26-Jährigen in einer geöffneten Wohnungstür angetroffen. Der Mann habe ein Messer vor sich gehalten und die Polizisten angeschrien, woraufhin diese ihre Schusswaffen zogen. Daraufhin sei der Mann in die Wohnung geflüchtet und aus dem Fenster in den Innenhof gesprungen.

Beschuldigter stand laut Polizei unter Drogeneinfluss

In der Wohnung soll der 26-Jährige laut Polizei mit dem Messer eine 53-Jährige verletzt haben – die Frau wurde in einer Klinik medizinisch versorgt. Den 26-Jährigen brachten Rettungskräfte mit Verletzungen an der Wirbelsäule zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab über ein Promille. Außerdem habe er angegeben, weitere Drogen konsumiert zu haben. Die beiden Polizisten blieben demnach unverletzt. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen laufen.