Berlin (dpa/bb) – Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Mann hat in Berlin-Neukölln zwei Polizisten attackiert und verletzt. Die Polizei wurde am Montagmittag in die Sonnenallee gerufen, weil ein Mann dort laut einem Zeugen einen Motorroller umgestoßen haben soll, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Als die Polizei eintraf und den verdächtigen 29-Jährigen ansprach, soll dieser die Polizisten mit einer ungeöffneten Getränkedose geschlagen haben.

Die Dose traf einen der beiden Beamten den Angaben zufolge am Kopf. Der Verdächtige soll weiter um sich geschlagen haben. Er wurde zu Boden gebracht, wobei er einem der Polizisten das Pfefferspray entriss. Der Mann wurde festgenommen. Da er angab, zuvor Kokain zu sich genommen zu haben, wurde ihm Blut abgenommen. Ein Polizist wurde durch die Dose verletzt, sein Kollege klagte über Schmerzen an den Armen. Beide wurden ambulant behandelt und konnten ihren Dienst fortsetzen.