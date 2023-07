Berlin (dpa/bb) – Ein Mann soll am U-Bahnhof Neukölln überfallen und gegen einen einfahrenden Zug geschubst worden sein. Der 36-Jährige war am Samstagnachmittag zunächst von zwei unbekannten Männern auf dem Bahnsteig angetanzt worden, teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit. Dabei sollen die Männer ihm zwei Ketten vom Hals gerissen haben, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Als eine U-Bahn einfuhr, sollen die Beschuldigten den 36-Jährigen gegen den Zug geschubst und ihn getreten haben.

Die beiden Beschuldigten flüchteten mit den zwei Ketten und einer Mütze des Opfers Richtung Leinestraße. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt und habe eine medizinische Versorgung abgelehnt. Der Zugverkehr war laut Polizei lediglich für wenige Minuten unterbrochen. Ein Raubkommissariat ermittelt nun.