Berlin (dpa/bb) – Zwei Frauen sind in Berlin-Malchow im Nordosten der Stadt von einem schlingernden Motorrad eines zuvor von der Maschine gefallenen Fahrers angefahren und verletzt worden. Der 20 Jahre alte Motorradfahrer verlor am Montag aus ungeklärten Gründen auf der Straße am Luchgraben die Kontrolle über seine Maschine, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach stürzte der Mann, das Motorrad fuhr aber weiter und stieß gegen die Frauen im Alter von 21 und 23 Jahren, die am Straßenrand in der Nähe eines Transporters standen.

Das Motorrad prallte laut Polizei anschließend gegen das geparkte Fahrzeug und blieb liegen. Der Mann und die Frauen wurden in eine Klinik gebracht. Der 20-Jährige und die 21-Jährige wurden zur stationären Behandlung aufgenommen. Die 23-Jährige wurde ambulant behandelt und konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauerten noch an, wie es hieß.