Berlin (dpa/bb) – Mehrere Wochen nach einem Unfall in Berlin-Zehlendorf ist ein 85-jähriger Mann gestorben. Er sei am Dienstagabend in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der Mann war am 13. September als Fußgänger auf der Berliner Straße unterwegs gewesen, von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Fahrer eines Fahrdienstleisters zu einem Fahrgast gelangen. Dabei soll er im Rückwärtsgang mehrere Meter gefahren und den Fußgänger übersehen haben. Der Fußgänger überquerte die Fahrbahn vom Mittelstreifen.



