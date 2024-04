Berlin (dpa/bb) – Nach einer Auseinandersetzung vor dem Yaam-Club in Berlin-Friedrichshain ist vor einer Woche ein Mann gestorben – der Ablauf des Geschehens ist weiterhin offen. Die zuständige Mordkommission des Landeskriminalamtes (LKA) sucht daher nun nach Zeugen. In der Nacht zu Freitag, 12. April, war ein Mitarbeiter des Yaam vor dem Eingang des Clubs nahe dem Ostbahnhof mit zwei Kollegen aneinander geraten. Bei dem Streit wurde der 31-jährige Mann lebensgefährlich verletzt. Am folgenden Abend starb er im Krankenhaus. Die beiden anderen Beteiligten, ein 42 und ein 61 Jahre alter Mitarbeiter, wurden von der Polizei festgenommen.

Nun fragt die Polizei, wer verdächtige Beobachtungen gemacht habe und Angaben zum Tathergang und den beteiligten Menschen machen könne.