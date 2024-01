Berlin (dpa/bb) – Eine 83-Jährige steht im Verdacht, ihren Ehemann in Berlin-Köpenick erstochen zu haben. Einsatzkräfte entdeckten den 82-jährigen Mann mit einer Stichverletzung am Bauch in seiner Wohnung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Trotz Reanimationsversuchen sei er am Freitagnachmittag dort gestorben. Die Ehefrau wurde festgenommen, wie es weiter hieß. Die Mordkommission ermittle wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts. Die Ermittlungen zu der Tatwaffe und den Hintergründen dauerten zunächst an.