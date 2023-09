Berlin (dpa/bb) – Knapp zwei Monate nach einem tödlich verlaufenen Raubüberfall in der Wohnung eines Mannes in Berlin haben Ermittler zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer im Alter von 37 und 38 Jahren kamen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Demnach hatten Beamte am Mittwochmorgen die Wohnungen der Männer in Hellersdorf nach Beweisen durchsucht und sie anschließend festgenommen. Der Tatvorwurf laute auf Raub mit Todesfolge, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Ein 61-Jähriger war am 23. August nach einem Raubüberfall in seiner Wohnung in Rummelsburg in Berlin-Lichtenberg plötzlich zusammengebrochen und gestorben. Er habe den alarmierten Polizisten noch erzählt, er sei von zwei Männern angegriffen und beraubt worden, hatte die Polizei mitgeteilt. Eine Mordkommission hatte daraufhin ermittelt.