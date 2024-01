Oranienburg (dpa/bb) – Bei einem Brand in einer Gartenlaube im Oranienburger Ortsteil Lehnitz (Oberhavel) ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben des polizeilichen Lagedienstes fanden Rettungskräfte den 70-Jährigen am Samstagmorgen leblos in der Laube auf einem Grundstück am Havelkorso. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, auch ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet.