Potsdam (dpa/bb) – Bei Abrissarbeiten ist ein Mann in Potsdam gestorben. Es sei zu einem tödlichen Arbeitsunfall eines Mannes bei «bauvorbereitenden Maßnahmen» gekommen, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Es handele sich um einen Mitarbeiter eines vom Kommunalen Immobilien Service (KIS) beauftragten Dienstleisters. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei bestätigte den Vorfall, wollte aber keine Angaben zu der Person machen. Das Amt für Arbeitsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen und es sei ein Todesermittlungsverfahren der Polizei eingeleitet worden. Ein Polizeisprecher sprach von den Baumaßnahmen als «Arbeiten mit schwerem Gerät».



