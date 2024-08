Berlin (dpa/bb) – Mit der Klinge eines Küchenmessers soll ein Mann am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen einem 26-Jährigen in den Hals gestochen haben. Dieser wurde schwer verletzt, der mutmaßliche Angreifer verletzte sich leicht an der Hand, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 28-Jährige wurde nach der Tat am Donnerstag festgenommen.

Er soll nach einem Streit die Klinge des Küchenmessers gezogen haben. Zeugen hielten den Verdächtigen laut Bundespolizei fest, bis Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens kamen, die ihn fesselten. Die Zeugen leisteten dem Schwerverletzten Erste Hilfe, er wurde später von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verdächtige wurde der Bundespolizei übergeben, die ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung einleitete. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden.