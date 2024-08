Berlin (dpa/bb) – Ein 39-Jähriger hat einen Mann in Berlin-Neukölln mit einem Messer lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt. Das 34 Jahre alte Opfer kam am Freitagabend ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte. Der Mann schwebe nach einer Operation weiterhin in Lebensgefahr.

Die beiden Männer kannten sich laut Polizei. Sie waren in Streit geraten und dabei zog der 39-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge das Messer. Zunächst flüchtete er, stellte sich den Angaben zufolge aber später der Polizei.