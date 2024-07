Berlin (dpa/bb) – Ein Autofahrer hat in Berlin-Schmargendorf einen Radfahrer angefahren. Der 45-Jährige kam am frühen Samstagabend mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte.

Laut Zeugenaussagen missachtete der Autofahrer ein Stoppschild, woraufhin er den Radfahrer erfasste, wie es hieß. Dabei stürzte der 45-Jährige den Angaben zufolge.