Berlin (dpa/bb) – Offenbar, weil er sich in seiner Ruhe gestört fühlte, soll ein Nachbar in Berlin-Hellersdorf spielende Kinder mit einem Pflasterstein beworfen haben. Die Kinder spielten am Mittwochnachmittag im Innenhof eines Wohnblocks in der Hellersdorfer Straße, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll sich der 18-Jährige zunächst über die Kinder aufgeregt und sie aufgefordert haben, still zu sein.

Laut Polizei soll der Nachbar im weiteren Verlauf die Kinder dann beleidigt und den Stein auf sie geworfen haben. Ein Zehnjähriger wurde an der Hand verletzt. Der 18-Jährige wurde in seiner Wohnung vorübergehend festgenommen. Der Junge wurde zu seinem Vater gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.