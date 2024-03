Berlin (dpa/bb) – Polizisten haben in Berlin einen Mann festgenommen, der das Denkmal für die ermordeten Juden Europas beschädigt haben soll. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der 47-Jährige die Stelen des Holocaust-Mahnmals am Morgen mit Spikeschuhen zerkratzt haben. Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes hätten den Mann bemerkt, als er mit seinen Schuhen zwei Stelen beschädigte. Polizisten nahmen ihn fest, der 47-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen übernahm der Staatsschutz der Polizei.