Berlin (dpa/bb) – Ein Mann soll auf einem Dach nahe der Warschauer Brücke in Berlin-Friedrichshain verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben. Außerdem soll der Mann dort am Dienstagmorgen den Hitlergruß gezeigt haben, wie die Polizei Berlin mitteilte. Er wirkte laut Polizei stark alkoholisiert und drohte durch sein Wanken, vier bis fünf Meter vom Dach in die Tiefe zu stürzen.

Ein Polizist kletterte auf das Dach, das zum U-Bahnhof Warschauer Straße angrenzt, und sprach den Mann an, wie es hieß. Als sich der 44-Jährige aggressiv zeigte und mit zwei vollen Getränkedosen auf den Polizisten zuging, setzte dieser den Angaben zufolge einen Taser gegen den Mann ein und nahm ihn fest.

Der 44-Jährige kam zur psychiatrischen Begutachtung in ein Krankenhaus, wie es hieß. Die Beamten ermitteln wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.