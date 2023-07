Guben (dpa/bb) – Ein betrunkener Mann hat in Guben (Landkreis Spree-Neiße) sein Fahrrad an ein Polizeiauto angeschlossen und einen Polizisten angegriffen. Der 45-Jährige hatte sein Rad am Sonntag in der Alten Poststraße mit einem langen Seilschloss an dem Wagen befestigt, wie die Polizei am Montag berichtete. Als er versucht habe, es zu lösen, hätten Polizisten ihn bemerkt. Der Mann habe daraufhin aus seinem Rucksack eine Luftpumpe gezogen und damit auf einen der Polizisten eingeschlagen. Der Beamte erlitt den Angaben zufolge eine Prellung an der Hand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 45-Jährigen habe 4,62 Promille ergeben.