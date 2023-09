Berlin (dpa/bb) – Mit einem Luftdruckgewehr soll ein 52-Jähriger in einem Innenhof in Berlin-Pankow auf eine Frau geschossen haben. Polizeiangaben zufolge erlitt die 20-Jährige dadurch Schwellungen am Hinterkopf, benötigte aber zunächst keine medizinische Versorgung. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend im Hof eines Wohngebäudes im Ortsteil Prenzlauer Berg, wie die Polizei mitteilte.

Etwa zwei Stunden nach Einsatz des Gewehrs habe ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung des mutmaßlichen Schützen in der vierten Etage des Hauses gewaltsam geöffnet und den Mann festgenommen. Dabei habe er kurz das Bewusstsein verloren, Rettungskräfte hätten ihn versorgt.

Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 52-Jährigen habe knapp drei Promille ergeben. Details zu den Hintergründen der Tat waren zunächst unklar. «Nach unserem Kenntnisstand gab es keine Vorbeziehung», sagte ein Polizeisprecher am Freitag über die Beteiligten.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Für den Besitz eines Luftdruckgewehrs sei in Deutschland keine Erlaubnis nötig, erklärte der Sprecher. «Jeder ab 18 kann es sich im Geschäft kaufen.» Allerdings sei die Benutzung nur in der eigenen Wohnung beziehungsweise auf Privatgelände erlaubt – nicht aber in der Öffentlichkeit. Waffe und Munition wurden beschlagnahmt.