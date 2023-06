Berlin (dpa/bb) – Ein 35-jähriger Mann ist in Berlin-Mitte festgenommen worden. Zuvor soll er aus einer Gruppe heraus nationalsozialistische Parolen gerufen und dazu den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach alarmierten Zeugen in der Nacht auf Sonntag die Polizei zur Köpenicker Straße. Dort nahmen die Polizisten den Mann fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund einem Promille. Daraufhin sprachen die Polizisten einen Platzverweis gegen den 35-Jährigen aus. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verantworten.