Berlin (dpa/bb) – Ein 81-jähriger Mann hat im Ortsteil Rudow in Berlin-Neukölln volksverhetzende Äußerungen getätigt und eine nationalsozialistische Parole gerufen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, alarmierten Nachbarn und Zeugen am Samstagvormittag insgesamt drei Mal innerhalb von rund drei Stunden die Polizei, weil der Mann mehrfach volksverhetzende und menschenverachtende Äußerungen gegenüber ihnen getätigt haben soll. Zudem soll er die Nachbarn beleidigt und eine nationalsozialistische Parole gerufen haben. Nach Angaben der Zeugen soll er sich dabei durchgehend aggressiv verhalten haben.

Laut Polizei wurden gegen den 81-Jährigen Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher und terroristischer Organisationen, der Volksverhetzung sowie der Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.