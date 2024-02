Berlin (dpa/bb) – Ein Mann hat am frühen Freitagabend eine 77 Jahre alte Frau im Berliner Hansaviertel ausgeraubt – dabei stürzte die Frau und verletzte sich schwer. Die Seniorin kam mit Verletzungen im Gesicht und an der Hand stationär ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frau war demnach auf dem Heimweg vom Einkaufen gewesen, als der unbekannte Mann sie von hinten schubste und an ihrer Handtasche zog. Die 77-Jährige stürzte und der Täter flüchtete mit der Tasche, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.