Berlin (dpa/bb) – Mit 100 Stundenkilometern ist ein Autofahrer in Berlin-Reinickendorf durch eine kleine Straße gerast, in der nur Tempo 30 erlaubt ist. Er geriet in eine Radarkontrolle und darf nun drei Monate lang nicht fahren, wie die Polizei am Donnerstagabend per Twitter mitteilte. Zudem muss er 700 Euro Strafe zahlen und bekommt zwei «Flenspunkte». Die Straße, durch die er raste, sei «eine kleine Anwohnerstraße, in der die Menschen nachts schlafen wollen», hieß es.