Berlin (dpa/bb) – Ein 30-Jähriger ist bei einem Streit mit zwei Männern in einer Bar in Berlin-Gesundbrunnen lebensgefährlich verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus und musste notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es demnach zwischen dem 30-Jährigen und den Männern im Alter von 36 und 37 Jahren zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Dabei sei er lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden Männer wurden festgenommen, wie es weiter hieß. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.