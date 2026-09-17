Berlin (dpa/bb) – Wegen seiner sexuellen Orientierung ist ein Mann in Berlin-Prenzlauer Berg nach Angaben der Polizei zuerst niedergeschlagen und anschließend ausgeraubt worden. Der 26-Jährige sei nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht am Eingang zum S-Bahnhof Landsberger Allee von einem Mann nach einer Zigarette gefragt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann fragte demnach auch nach der sexuellen Orientierung des 26-Jährigen.

Laut Polizei antwortete der 26-Jährige, dass er homosexuell sei. Der Mann habe ihm daraufhin unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Als das Opfer zu Boden ging, kamen andere Verdächtige den Angaben zufolge dazu und zogen ihm die Hose aus. Die Gruppe stahl die Hose und seine Wertsachen.





Der 26-Jährige wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, in der er zur stationären Behandlung aufgenommen wurde. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.