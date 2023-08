Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist in einer Wohnung im Ortsteil Rummelsburg in Berlin-Lichtenberg tot aufgefunden worden. Eine Mordkommission ermittelt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Demnach soll der Mann am Mittwochabend vor seinem Tod beraubt worden sein. Weitere Informationen sowie das Alter des Toten hat die Polizei bislang nicht genannt. Zuvor hatte die «B.Z.» berichtet.