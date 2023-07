Berlin (dpa/bb) – Die Hintergründe für eine Schussabgabe in der Berliner City-West am Freitag sind nach Angaben der Polizei bislang unklar. Polizisten hatten einen 26-Jährigen in der Uhlandstraße festgenommen, der eine Waffe in der Hand hielt. Zuvor hatten Passanten Schussgeräusche wahrgenommen und den Notruf gewählt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann habe eingeräumt, tatsächlich in die Luft geschossen zu haben. Die Gründe seien derzeit nicht bekannt, hieß es von der Polizei. Es sei niemand verletzt worden. Der 26-Jährige sei wieder auf freiem Fuß. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen.