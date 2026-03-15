Berlin (dpa/bb) – Im Berliner Ortsteil Buch ist ein Mann mit einer Stichwaffe angegriffen und erheblich verletzt worden. Laut einer Mitteilung wurden Polizisten am Samstagabend auf einen verletzten Mann aufmerksam, dessen Bekleidung blutbeschmiert war. Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige gegen 20.00 Uhr auf dem Gehweg der Straße Am Sandhaus unvermittelt von einem Mann angegriffen wurde. Der Unbekannte soll ihn mit einem spitzen Gegenstand, mutmaßlich einem Messer, in die Schulter gestochen haben.

Der Täter flüchtete anschließend. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll zu keiner Zeit bestanden haben, so die Polizei. Die Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.



