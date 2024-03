Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist in der Nacht auf Freitag in Berlin-Mitte mit Stichverletzungen gefunden und ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden Polizisten um kurz vor Mitternacht zur Müllerstraße Ecke Nazarethkirchstraße im Ortsteil Wedding gerufen. Dort entdeckten sie den schwer verletzten Mann. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Identität des Verletzten und dem mutmaßlichen Täter hat die Kriminalpolizei übernommen.