Berlin (dpa/bb) – Vor einem Spätkauf in Berlin-Neukölln haben Passanten in der Nacht zu Dienstag einen stark blutenden Mann entdeckt. Der 32-Jährige lag in der Sonnenallee auf dem Gehweg und war nicht ansprechbar, wie die Polizei mitteilte. Die Passanten riefen die Polizei. Der Mann wurde mit einer Stichverletzung im hinteren Schulterbereich zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr solle nicht bestehen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, wie es hieß. Wann, wie und wo sich der Mann die Verletzung zuzog, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin.