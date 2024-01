Schwielowsee (dpa/bb) – Ein betrunkener Mann soll im Landkreis Potsdam-Mittelmark einen Jugendlichen bespuckt, geschlagen und ein Auto demoliert haben. Der 29-Jährige verließ am Freitagabend einen Supermarkt in Schwielowsee im Ortsteil Caputh, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er bespucke demnach dabei einen 15-Jährigen aus unbekanntem Grund. Daraufhin schlugen sich beide und verletzten sich leicht. Der Ältere habe zudem einen Schlagstock gezogen und auf ein unbeteiligtes Auto eingeschlagen. Die alarmierten Beamten stellten die Waffe sicher. Er muss sich nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.