Berlin (dpa/bb) – Eine 14-Jährige soll einen Mann in Berlin-Gesundbrunnen vor einem Polizeirevier mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 27-Jährige spürte am Mittwochabend in der Pankstraße einen Schlag an der Schulter, wie die Polizei mitteilte. Beim Umdrehen sah er demnach eine Jugendliche hinter sich, die gerade ein Messer zu Boden warf.

Den Angaben zufolge ging die 14-Jährige danach in das Polizeirevier, wo sie festgenommen wurde. Der Mann wurde mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Die Verdächtige kam zur psychiatrischen Begutachtung in ein Krankenhaus und wurde dort ebenfalls stationär aufgenommen. Das Messer wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten zunächst an.