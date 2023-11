Potsdam (dpa/bb) – Ein Mann mit einem Luftgewehr hat in Potsdam für einen Polizeieinsatz gesorgt. Eine Zeugin hatte den 29-Jährigen am Donnerstagmorgen mit dem Gewehr gesehen und die Beamten gerufen, wie die Brandenburger Polizeidirektion West mitteilte. Als die Beamten eintrafen, hatte der Mann die Waffe in seinen Rucksack gepackt, wie es hieß.

Weil er die Tasche trotz Aufforderung nicht abstellte, überwältigte und fixierte die Polizei den Mann den Angaben zufolge. Im Rucksack fanden die Beamten dann das Luftgewehr. Sie nahmen eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 29-Jährigen auf. Während des Einsatzes klagte der Mann über gesundheitliche Probleme und wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht.