Berlin (dpa/bb) – Polizisten haben in Berlin-Charlottenburg auf der Straße einen Mann mit einem Gewehr gestoppt. Als die Beamten den 54-Jährigen durchsuchten, stießen sie noch auf eine defekte Gaspistole und mutmaßliche Drogen, wie die Polizei bei der Plattform X mitteilte.

Der Mann habe erklärt, er sei mit der Langwaffe auf dem Weg zu einem Antiquitätenhändler, um sie dort zum Kauf anzubieten. Daraus wurde erst mal nichts: Der 54-Jährige musste die Polizei begleiten. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen zur Herkunft der Waffen, wie es hieß. Nach den Angaben war das Gewehr «entmilitarisiert», also nicht mehr schussfähig.



