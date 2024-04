Berlin (dpa/bb) – In der Nacht zu Dienstag ist ein 24 Jahre alter Mann in Berlin mit mehreren Stichen schwer verletzt worden. Bislang habe der Verletzte nicht dazu befragt werden können, wo und von wem ihm die Stiche zugefügt worden sind, teilte die Polizei mit. Nachdem der junge Mann die Polizei zu einem Spätkauf in Berlin-Spandau rief, traf ihn diese dort mit mehreren stark blutenden Stichverletzungen an Armen, Beinen und Rumpf an. Daraufhin wurde der 24-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. Die Polizei ermittelt.