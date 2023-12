Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist in einer Grünanlage in Berlin-Gesundbrunnen aus unmittelbarer Nähe beschossen worden. Der 30-Jährige begab sich nach der Attacke am Mittwochabend in der Badstraße auf den Gehweg und ging dort zu Boden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Passanten versorgten demnach eine stark blutende Verletzung an seinem Bein bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Mann wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Hintergründe zu der Tat sind bislang unklar. Auch zu dem Täter oder den Tätern lagen keine Angaben vor. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.