Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist in den Büroräumen eines Fleischgroßhandels in Berlin-Reinickendorf von zwei Räubern überrascht worden. Als der 46-Jährige am Montagmorgen in das Büro in der Walderseestraße hineinging, traten die beiden vermummten Täter von hinten an ihn heran und bedrohten ihn mit gezogenen Schusswaffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann wurde mit einem Kabelbinder gefesselt und zu Boden gebracht.

Die Räuber entwendeten den Angaben zufolge Bargeld aus einem Geldschrank und flüchteten mit einem Auto. Die Polizei ermittelt wegen Raub mit Schusswaffe. Weitere Angaben zu den Hintergründen lagen zunächst nicht vor. Der 46-Jährige soll im Auftrag des Unternehmens arbeiten, über das genaue Verhältnis war zunächst nichts bekannt.