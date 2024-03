Berlin (dpa) – Ein Mann ist am Sonntag in Berlin nahe der Touristenattraktion Checkpoint Charlie nach Angaben der Polizei angeschossen worden. Zum Gesundheitszustand des Mannes sowie dem Hintergrund der Tat machte die Polizei am Montag zunächst keine Angaben.

Medienberichten zufolge haben Rettungskräfte den Mann wiederbelebt und ins Krankenhaus gefahren.

Der Checkpoint Charlie ist ein bekannter ehemaliger Grenzübergang in Berlin.