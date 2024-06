Berlin (dpa/bb) – Nach dem gewaltsamen Tod eines 24-Jährigen ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der 25-Jährige soll den Mann am Sonntagnachmittag in Berlin-Wilmersdorf erstochen haben, wie die Staatsanwaltschaft Berlin am Dienstag mitteilte. Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden.

Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter am Montag in Bernau nördlich von Berlin gefasst. Ein Hinweis eines Zeugen habe zu dem 25-jährigen Mann geführt, so die Staatsanwaltschaft. Das Opfer war von Mietern eines Hauses in der Uhlandstraße nahe dem Hohenzollerndamm am Sonntagnachmittag im Treppenhaus gefunden worden.