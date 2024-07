Berlin (dpa/bb) – Nach der Ermordung eines obdachlosen Mannes in Berlin-Moabit hat die Kriminalpolizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Wie die Polizei heute mitteilte, wurde der 41-jährige Mann am Donnerstagabend in Moabit im Geschichtspark nahe dem Hauptbahnhof von Fahndern gefasst. Ein Richter erließ einen Haftbefehl wegen Mordverdachts.

Der obdachlose 48-jährige Mann war am Sonntagmittag tot vor einem Geschäftshaus in der Heidestraße gefunden worden. Die Tat war von Überwachungskameras an einem Gebäude teilweise oder ganz gefilmt worden, hieß es. Die Aufnahmen wurden ausgewertet.