Berlin (dpa) – Nach dem gewaltvollen Tod eines 38-Jährigen in Berlin-Pankow sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen von einem Mord aus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin habe ein Richter einen entsprechenden Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 25 Jahre alte Verdächtige sei bereits am Freitagnachmittag in Pankow festgenommen worden, hieß es.

Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Mann um einen Bekannten des Opfers. Weitere Details zu den Hintergründen nannte er zunächst nicht.

Passanten hatten das Opfer am vergangenen Donnerstag blutüberströmt vor einem Wohnhaus in der Vinetastraße gefunden. Der Körper des Altenpflegers habe mehrere Messerstiche aufgewiesen, hieß es von der Polizei. Polizisten hätten vergeblich versucht, den 38-Jährigen wiederzubeleben. Er sei noch vor Ort gestorben.