Berlin (dpa/bb) – Um zwei stark betrunkene Autofahrer an der Weiterfahrt zu hindern, hat ein 38 Jahre alter Mann in Berlin-Kaulsdorf die Vorderreifen ihres Wagens zerstochen. Mehrere Zeugen sollen beobachtet haben, wie die Autofahrer im Alter von 56 und 38 Jahren am Sonntagabend mit dem Wagen auf einem Parkplatz auf einen Bordstein fuhren und zum Stehen kamen. Kurz danach sollen die Männer die Plätze getauscht haben und der Wagen soll rasant über den Parkplatz gefahren sein, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 38-jährige Zeuge hielt die Männer den Angaben nach an, woraufhin diese den Wagen in eine Parklücke fuhren. Kurz darauf wollte der 56-Jährige demnach wieder losfahren. Doch der Zeuge zerstach die Vorderreifen des Autos und verhinderte so eine Weiterfahrt, wie die Polizei erklärte.

Polizisten nahmen die Autofahrer vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 38-Jährigen einen Wert von rund 2,3 Promille, bei dem 56-Jährigen einen Wert von etwa 3,2 Promille. Der Führerschein des 38-Jährigen wurde beschlagnahmt.