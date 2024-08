Berlin (dpa/bb) – Ein 25-Jähriger hat auf dem Vorhof einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Lichterfelde mit einer Schreckschusspistole hantiert und so einen SEK-Einsatz ausgelöst. Der Mann soll bei dem Einsatz in der Nacht betrunken gewesen sein, wie die Polizei Berlin mitteilte.

Das Spezialeinsatzkommando überwältigte den Mann den Angaben zufolge, als er sich in eine der Wohnungen zurückgezogen hatte. Dabei erlitt der 25-Jährige eine Verletzung an der Schläfe, wie es hieß. Die Polizisten stellten die Schreckschusspistole sicher und brachten den Mann zwischenzeitlich in Gewahrsam.