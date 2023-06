Berlin (dpa/bb) – Ein Mann soll im Berliner Bahnhof Ostkreuz versucht haben, mit einem Messer auf eine Frau einzustechen. Der Verdächtige und die betrunkene Frau gerieten am Mittwochabend im Ortsteil Friedrichshain aus zunächst unbekannten Gründen auf einem Bahnsteig aneinander, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Der 61-Jährige soll dabei Stichbewegungen mit dem Messer in Richtung der Frau ausgeführt haben, ohne diese zu treffen. Danach sollen der Mann und die 52-Jährige aufeinander eingeschlagen haben.

Alarmierte Bundespolizisten trennten die beiden und stellten das Messer sicher. Es hatte eine 12,5 Zentimeter lange Klinge. Der Mann blieb unverletzt und zeigte ebenfalls Anzeichen einer Alkoholisierung. Er lehnte eine Atemalkoholmessung ab, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Frau lehnte eine Behandlung ihrer Verletzungen im Gesicht ab. Bei ihr wurden 1,97 Promille Atemalkohol gemessen. Die Bundespolizei ermittelt gegen beide wegen des Verdachts der Körperverletzung, gegen den Mann zudem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.