Berlin (dpa/bb) – Ein junger Mann hat im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg mit Schreckschusspistolen herumgefuchtelt und herumgeschrien. Laut Polizei berichtete ein Zeuge, er habe den 26-jährigen Mann am Sonntagnachmittag beobachtet, wie er zwei Waffen in die Luft hielt und mehrfach «Allahu akbar» (arabisch, «Gott ist größer) brüllte. Weitere Zeugen hätten dem Mann die Pistolen abgenommen.

Kurz darauf habe der Mann vor einem Café in der Nähe eine weitere Schreckschusswaffe aus einer Tüte gezogen, sie vermeintlich durchgeladen und gebrüllt, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handele. Konkret bedroht haben soll er in beiden Fällen niemanden. Polizisten nahmen den 26-Jährigen fest und stellten zwei weitere Schreckschusswaffen sicher. Nach Feststellung seiner Personalien wurde er wieder freigelassen.