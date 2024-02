Berlin (dpa/bb) – Ein Mann hat seine pflegebedürftige Ex-Frau tot in ihrer Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg entdeckt. Der 64-Jährige kehrte am Montagmorgen nach einem längeren Auslandsaufenthalt in die Wohnung in der Danziger Straße zurück, in der er zusammen mit seiner ehemaligen Frau wohnte, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Alarmierte Einsatzkräfte fanden die 58-Jährige demnach tot in ihrem Pflegebett.

Den Angaben zufolge ermittelt eine Mordkommission wegen eines Tötungsdelikts durch Unterlassen. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft hätte sich in der Abwesenheit des Mannes jemand um die Frau kümmern müssen, habe dies aber nicht getan. Weiteres wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Ermittlungen, auch zur Todesursache, dauerten zunächst an.