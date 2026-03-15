Potsdam (dpa/bb) – Ein Autofahrer ist im Landkreis Potsdam-Mittelmark tödlich verunglückt. Sein Wagen fuhr gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach, wie die Polizei mitteilte.

Der 65-jährige Fahrer war demnach am Samstagabend auf der Landstraße zwischen Güterfelde und Philippsthal unterwegs. Dort sei der Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach neben der Straße liegen, der Fahrer wurde eingeklemmt und starb. Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam, blieb zunächst unklar. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.



