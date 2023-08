Berlin (dpa/bb) – Ein Mann hat in der Nacht zu Mittwoch am Erkelenzdamm in Berlin-Kreuzberg den Hund einer Frau erschossen. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte, hatte das Tier vorher einen Passanten und die Frau angegriffen, als der Unbekannte unvermittelt auf den Hund schoss. Die beiden Menschen wurden durch den Hund verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Frau soll mit ihrem Hund Gassi gegangen und mit einem Mann in Streit geraten sein. Dabei griff der Hund den Mann laut Polizei an. Als die Frau dazwischenging, attackierte das Tier auch sie, hieß es. Dann kam unvermittelt ein zweiter Mann dazu und schoss auf den Hund, sagte die Sprecherin. Das Tier starb an den Verletzungen. Der unbekannte Schütze flüchtete in Richtung Fraenkelufer. Die Kriminalpolizei ermittelt.