Berlin (dpa/bb) – Ein 20 Jahre alter Mann ist in Berlin-Neukölln mit einer Schnittverletzung am Rücken in ein Geschäft gegangen und dort sofort zusammengebrochen. Der Inhaber des Ladens am Kottbusser Damm rief bei dem Vorfall am Donnerstagabend den Rettungsdienst und der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Die Hintergründe zu der Verletzung waren zunächst noch unklar, die Polizei konnte den 20-Jährigen vorerst nicht befragen.