Berlin (dpa/bb) – Ein Mann hat die Polizeiwache am Alexanderplatz in Berlin tagsüber mit zwei großen Hakenkreuzen beschmiert. Der Vorfall ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Sicherheitsmitarbeiter des dortigen Weihnachtsmarktes bemerkte den Mann, als er an die Außenwände der Wache sprayte. Daraufhin hielt er den 25-Jährigen mit zwei weiteren Kollegen fest. Die Hakenkreuze waren je über einen Meter groß.

Polizisten stellten anschließend die Sprayflasche sicher und entfernten die Schmierereien. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt. Bei dem 25-Jährigen handelt es sich der Polizei zufolge mutmaßlich um einen Touristen.