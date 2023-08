Berlin (dpa/bb) – Ein 59 Jahre alter Mann soll zwei Frauen und vier Kinder in Berlin-Moabit rassistisch beleidigt haben. Wie die Polizei Berlin am Dienstag mitteilte, traf der Mann am Montag an einer Ampel auf die 37- und 42-Jährige sowie die Kinder und beschimpfte sie. Eine Polizistin und ein Polizist bemerkten den Vorfall und nahmen den Mann fest, wie es hieß. Er kam später den Angaben zufolge wieder frei. Der Staatsschutz ermittelt nun.